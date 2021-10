Už o niekoľko týždňov sa fanúšikovia šou Love Island dozvedia, ktoré páry sa dostanú do finále. No dovtedy sa môžu karty ešte poriadne premiešať.

FOTO Až teraz začne PORIADNA ZÁBAVA: Do Love island PRICHÁDZA bývalý frajer TEJTO KRÁSKY

Do vily Love Island už nejaký ten čas neprišli žiadni noví hráči. To sa však už dnes večer zmení. Novým bombshell je 21-ročný Filip. Tento ambiciózny chalan je futbalista a model. Pochádza z Bratislavy. Skúšal aj kariéru profesionálneho futbalistu v USA. A to najhlavnejšie... Ide o bývalého frajera Aichy. Tá bude pozerať, keď ho tam zbadá! Novú časť sledujte už dnes večer na Voyo.

Ktovie, ako sa Aicha zatvári, keď zbadá svojho ex. Zdroj: tv markíza