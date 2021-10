Krutú diagnózu oznámil maestrovi Karlovi Gottovi jeho osobný lekár Marek Trněný v decembri 2018 s tým, že mu odhadom zostáva pol roka života. Ten sa však zmýlil. Karel žil ešte ďalších deväť mesiacov, napriek tomu, že veľmi trpel. Nikomu by neprial to, ako mu bolo zle. Spevák mal totiž na sklonku života neutíchajúci smäd. „Túžim sa naložiť do vane plnej vody a celú ju vypiť. Doslova sa upiť k smrti,“ napísal Gott vlastnou rukou niekoľko dní pred smrťou na poslednú stranu svojej knihy, ktorá vyšla v júli tohto roku.

Vdova Ivana zverejnila túto fotku na 2. výročie úmrtia jej milovaného manžela Karla Gotta. Zdroj: Facebook K. G.

„Nikdy by mi nenapadlo, že budem na sklonku života pociťovať taký neuhasiteľný smäd. Nikomu by som to neprial...“ zúfal umierajúci niekoľkonásobný Slávik. „V noci ma neustále prebúdza vyschnuté hrdlo, šmátram po lampičke na nočnom stolíku pri posteli, ale Ivanka je chytrejšia, vyskočí a lampičku rozsvieti. Za tie roky presne vie, čo potrebujem,“ rozpísal sa Karel, ktorý opísal, ako sa milujúca manželka o neho neustále starala. „Beží po schodoch dole do kuchyne a nesie mi z chladničky ďalšie dva poháre chladenej minerálky. Na chvíľu ma to osvieži. Je neznesiteľné teplo a neustále mi chýba vzduch. Pri posteli mám vejár. Moja láska nespí a ovieva ma,“ mrazí z posledných slov Karla Gotta v jeho autobiografii.

K hrobu speváka sa tieto dni zhromažďuje množstvo fanúšikov z Česka, Slovenska, Nemecka a dokonca aj z Kanady. Tí mu doniesli aj kanadský hrnček s malou vlajkou. Na maestra si spomenul aj český prezident Miloš Zeman, ktorý poslal v deň výročia spevákovej smrti obrovskú kyticu cez pracovníka odboru protokolu.