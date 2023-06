Seriálový syn Moniky Hilmerovej a Filipa Tůmu z markizáckych Oteckov rastie ako vody. Od finálovej časti neubehol ešte ani rok, ale malého fešáka by ste na ulici už asi ani nespoznali.

U rodiny Bielikovcov bolo o zábavu vždy postarané. Štyri deti, ktoré spoločne vychovávali Vlado (Filip Tůma) a Lucia (Monika Hilmerová), rastú ako z vody a z najmladšieho syna Kubka, je už veľký fešák. Jeho postavu stvárnil Maroš Baňas, ktorý má dnes už 13 rokov. Na čas strávený so seriálovými rodičmi spomína len pozitívne. V nedávnom rozhovore s Bibianou Ondrejkovou prezradil, že Monika Hilmerová sa do svojej role naplno vžila, "Raz, keď som na pľaci niečo nevedel nájsť a zakričal som ´mami, kde to je?, tak sa okrem mojej skutočnej mamy, ktorá ma všade sprevádza, otočila aj Monika."

Filip Tůma a jeho seriálové deti. Zdroj: tv markíza

Vďaka svojmu neprehliadnuteľnému talentu má pred sebou úspešnú kariéru. Jeho snom je preraziť aj mimo Slovenska, či už ako herec alebo spevák. Svoj spevácky talent predviedol ešte v máji 2021 v šou Tvoja MINI tvár znie povedome. Súťaž sa mu podarilo vyhrať, keď dokonalo stvárnil Édith Piaf. Maroš hviezdil aj v inscenácii Bedári v divadle Nová scéna a prednedávnom sa ukázal aj v Rodinných prípadoch. Z malého chlapčeka vyrástol už riadny fešák. Veď, presvedčte sa sami...

Prečítajte si tiež: