Tomáš si momentálne opäť odskočil do Bangkoku, kde žije už viac ako päť rokov. Svojim sledovateľom na Instagrame dal možnosť, aby sa ho teraz, keď má viac času, pýtali, čo ich zaujíma. „Do ktorej šou by si sa prihlásil? SuperStar, Svadba na prvý pohľad, Let's Dance alebo Farma?“ chceli vedieť jeho fanúšikovia. „Z týchto možností určite Let's Dance. Do toho by som išiel bez debaty. Takže uvidíme,“ odpovedal. Ktovie, možno mu jeho prianie Markíza na druhý rok splní.

Tomáš Tarr v šou Ruža pre nevestu. Zdroj: TV Markíza