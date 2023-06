Elena Podzámska (51) v minulosti hrala v seriáloch Panelák (2008), Odsúdené (2009), Ordinácia v ružovej záhrade či Chlapi neplačú. Kedysi dokonca účinkovala v Let’s Dance, ale postupne sa z obrazoviek vytratila. Známu umelkyňu sme ešte videli v seriáli Sestričky, ktorý Markíza vysielala do novembra 2021. Odvtedy sa Eňa v žiadnom seriáli neobjavila. Pred zhruba mesiacom sa mihla v jojkárskej relácii Bez servítky, kde pomáhala variť kamarátovi Lacimu zo Šamorína. Jej správanie pred kamerami však vtedy poriadne prekvapilo viacerých divákov.

Máj 2023: Elena Podzámska pomáhala v Bez servítke variť kamarátovi Lacymu. Zdroj: TV JOJ

Podzámska kedysi sama priznala, že herectvo je ťažký chlebíček. A záujem o ňu pominul. Ona však vyhlásila, že je pre ňu ponižujúce prosiť o prácu. Takže peniaze na živobytie si hľadá inak a po svojom. Potrebuje ich, veď sa sama stará o dcéru Radku (18), ktorá študuje na bilingválnom gymnáziu. Eňu čiastočne zamestnáva dabing, ktorému sa roky venuje.

Elena Podzámska v seriáli Odsúdené. Zdroj: TV JOJ

„Baví ma, ale už nie je taký výnosný. Kedysi nebola vlastná tvorba, kupovali sa zahraničné telenovely a filmy. Vtedy bol dabing, čo sa týka financií, super,” prezradila týždenníku PLUS 7 DNÍ, s tým, že spomínaný týždenník ju nedávno pristihol, keď sa zamestnala ako predavačka v známom obchode s oblečením. Je možné, že s herectvom nadobro sekne. Vraj má plné zuby šoubiznisu. „Unavuje ma náš pseudošoubiznis, ohováranie a všetko,” povedala.

Ešte stále však má nesplnený kariérny sen, o ktorom sa nám zverila ešte v roku 2020. „Chcela by som si zahrať v dobrom filme, nezazlievam televíziu, to vôbec nie, ale televízia a seriál je niečo iné ako dobrý celovečerný film. Tak to keby prišlo...” Zaujímalo nás, či by prijala ponuku od televízie, keby nejaká v blízkej budúcnosti prišla. Do konca uzávierky sa nám s ňou, žiaľ, spojiť nepodarilo.

Vyzerá to však tak, že dvere definitívne zavreté v televíziách nemá. „S herečkou Elenou Podzámskou spoluprácu v budúcnosti nevylučujeme,” prezradila nám vedúca PR a hovorkyňa JOJ Group Lucia Tuhelová. V Záhorskej Bystrici s ňou momentálne nepočítajú „Elena Podzámska nie je aktuálne súčasťou žiadneho projektu TV Markíza,” dozvedeli sme sa od vedúcej PR oddelenia TV Markíza Andrey Macákovej.

A čo verejnoprávna televízia? „RTVS ako najväčší koproducent filmovej tvorby na Slovensku vytvára priestor pre všetkých audiovizuálnych umelcov. Rovnako pozýva osobnosti aj z kultúrneho prostredia do zábavných relácií, a to vrátane pani Eleny Podzámskej, ktorá sa v minulosti objavila vo viacerých programoch RTVS. V súčasnosti nepripravujeme žiadny projekt s účasťou Eleny Podzámskej, ale nevylučujeme spoluprácu s ňou v budúcnosti,” napísal nám PR manažér RTVS Filip Púchovský. Tak, ktovie, či sa jej diváci ešte dočkajú v nejakom projekte, alebo herečka definitívne zmení profesiu...



