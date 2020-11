Dvanásťdielny seriál vznikol v ukrajinskej koprodukcii a prinesie pohľad na život Slovanov. Je jasné, že dej bude plný dramatických zvratov a udalostí či napätia. Réžie sa ujal Peter Bebjak s producentkou Wandou Adamík Hrycovou. Ich prvým spoločným dielom bol film Čiara, ktorý sa tešil veľkej diváckej obľube. Rozpočet na seriál bol neuveriteľných takmer 4 milióny eur.

O čom to celé bude? „Príbeh zasadený do 7. storočia sleduje osudy obyvateľov Karpatskej kotliny v čase pred spojením slovanských kmeňov. Susediace hradiská Veľký stôl a Furnau, v ktorých sa paralelne odohráva dej, sa navzájom potrebujú obchodne, však mocenské záujmy a tlak príchodu Avarov ich počas príbehu postavia do konfliktu,“ prezradila nám PR televízie JOJ Katarína Procházková.