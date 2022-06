Keď sa krásna kvetinárka Eda (Hande Erçel) a príťažlivý podnikateľ Serkan (Kerem Bürsin) prvý raz stretli, o romantike nemohlo byť ani reči. Nielen v Istanbule, ale v celom Turecku by ste totiž nenašli človeka, ktorého by Eda nenávidela viac a ktorým by viac pohŕdala, pretože jeho vinou sa jej život a budúcnosť doslova zo dňa na deň ocitli v troskách. No nakoniec bol z toho príbeh obrovskej lásky, ktorý mal množstvo vzostupov a pádov, ale Eda a Serkan vždy všetky prekážky napokon úspešne prekonali.

Eda je druhýkrát tehotná. Zdroj: tv doma

Po tom, čo si Lásku na prenájom zamilovali diváci po celom svete, sa stala obrovským hitom aj na Slovensku. Vo veľkom finále seriálu, ktoré vás na obrazovkách televízie Doma čaká v dvoch častiach za sebou už vo štvrtok 23. júna, sa Eda a Serkan vyberú na horskú chatu, ktorú Serkan kúpil, aby tam strávili čas osamote pred príchodom ich druhého potomka na svet. Cestou sa im však pokazí auto a na tehotnú Edu doľahnú pôrodné bolesti a odtečie jej plodová voda. Eda chce, aby jej Serkan pomohol dieťa priviesť na svet, Serkan je však odhodlaný vziať ju do nemocnice. Podarí sa im to? Medzitým sa v nemocnici z rôznych dôvodov stretávajú všetci ich blízki … Máte sa na čo tešiť.