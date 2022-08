Kto by to bol povedal, že Eva Máziková sleduje Zuzanu Plačkovú a verejne jej pošle vskutku prekvapivý odkaz. „Ahoj Zuzka, určite si prekvapená, že kto ti posiela pozdravy. Ale musím, musím, lebo čítam o tebe a viem o tom, že každú chvíľu máš porodiť. Môj syn sa takisto narodil v auguste, v 1978. To leto bolo tiež veľmi horúce, takisto som mala napuchnuté nohy a ruky, všetko. Hlavne ten posledný mesiac. Cítim s tebou a viem, čo to je. Vydrž to, aby sa syn narodil v nedeľu v auguste – to sú levi, to sú najlepší chalani, silné znamenia! Držím ti palce, dúfam, že ťa uvidím aj s tvojím krásnym synčekom,” odkázala jej Eva.

Zuzana Plačková s manželom Reném. Zdroj: Instagram queen plačková

„Toto video mi urobilo takú náladičku. Čakala by som hocičo, ale tento pozdrav naozaj nie. Ďakujem a pozdravujem,” reagovala Plačková, ktorá spomínané video prezdieľala aj na svojom profile na Instagrame.

