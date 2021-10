Speváčka Veronika Nízlová (35) sa už v novembri stane prvýkrát mamou. V júli, keď oznámila šťastnú novinu, sa musela popasovať aj s mnohými negatívnymi komentármi. Ako to celé vníma a s kým bude vychovávať dieťa?

Veronika Nízlová sa pred vyše rokom po piatich rokoch rozviedla s manželom Tomášom Krúpom. Keďže dovtedy používala aj jeho priezvisko, toho sa po rozpade manželstva zbavila. Speváčka si užívala život single ženy. A aj keď bola bez partnera, bola šťastná. O to väčší šok prišiel, keď sa v júli na sociálnej sieti pochválila fotkou s bruškom. „Už to asi viac neskryjem! V novembri budem mať tú česť byť ‚mama‘. Je to najkrajšia úloha v mojom živote a teším sa, že sa mi tento sen splní. Neviem sa ťa dočkať, lásočka moja milovaná,” napísala Veronika k fotke. Kto je otcom, však ostáva záhadou. „Hoci s ockom dieťatka nie sme spolu, vždy mu budem vďačná za tento dar. Dohodli sme sa, že jeho meno nebudem zverejňovať. Takisto rešpektujem jeho rozhodnutie, že nebude súčasťou nášho života. Želám mu všetko dobré. Vzhľadom na toto jeho rozhodnutie sa viac k téme ,otec dieťaťa‘ nebudem vyjadrovať,” oznámila a tému otec jej dieťaťa už viac nekomentovala.

Veronika Nízlová v Teleráne. Zdroj: tv markíza

Veronika, ktorá sa už v novembri stane prvýkrát mamou, nedávno zavítala do markizáckeho Telerána, kde porozprávala, ako sa má a ako celé tehotenstvo prežíva. „So sestrou dokončujeme detský album, budú to pesničky zo Zlatej brány a dokončujem sólový projekt. Musím zaklopať, pretože naozaj sa cítim dobre, kebyže mi nerástlo bruško, tak ja ani neviem, že som tehotná. Pohlavie prezradím v klipe,” povedala na úvod twiinska, ktorá má zrejme pokojný priebeh tehotenstva „v génoch”.

Mamina Twiinsiek s vnučkou Lindou. Zdroj: tv markíza

„Priebeh tehotenstva mám rovnaký ako sestra, ani Daniele nebývalo zle, dokonca ani našej mamine. Aj ten prvý trimester, čo sa baby sťažujú, že im nebýva dobre, tak ja som ani nevedela, že som tehotná. Vôbec mi nebolo zle. Akurát jediné, čo je iné, tak mám extrémnu chuť na sladké. Sladkosti ládujem každý deň, dokonca som si do Poľska musela ísť kúpiť krovky. A ešte bryndzové halušky, tie musím mať raz do týždňa,” smiala sa speváčka, ktorá sa musela v začiatkoch tehotenstva vyrovnať aj s poriadnou dávkou hejtov a výsmechu. Viacerí si z nej totiž začali uťahovať, že dieťa je určite nášho najznámejšieho multiotecka alebo si futbalista Stanislav Lobotka v noci jednoducho pomýlil dvojičky.

Twiinsky. Daniela s dcérou Lindou. Zdroj: tagram.com/@twiinsmusic

„Ja si takéto veci absolútne nevšímam a neriešim. Som skôr taký splachovací typ. Jedným uchom dnu a druhým von a mňa to vôbec ani nerozhodí. Pár komentárov som si prečítala, ale mne to neprekáža. Tým, že som stále pozitívne naladená, beriem si k srdcu len tie pozitívne komentáre,” pokračovala Veronika, ktorej budú po pôrode pomáhať rodičia. „Určite zo začiatku budem u nás v Hronskom Beňadiku a som veľmi vďačná, že mi naši budú pomáhať, pretože určite tie prvé mesiace s bábätkom sú také náročnejšie. A naši sa veľmi tešia, že budú mať doma bábätko každý deň. Tak si ho užijú so mnou. Museli sme však preto prispôsobiť aj dom. Prerábali sme. Z jednej izby sme spravili šatník na úložný priestor a podobne,” dodala s tým, že už aj vie, koho chce pri pôrode. „Budú pri tom sestra Daniela a mamina.”

