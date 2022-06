Pauhofová sa spolu s manželom už tento rok dočká prvého spoločného potomka. Napriek tomu, že je ešte stále pracovne zaneprázdnená, v stredu si našla čas na filmovú premiéru. Herečka totižto hrá jednu z ústredných postáv v rozprávke Zakliata jaskyňa.

Táňa Pauhofová. Zdroj: Profimedia

Do kina dorazila v čiernych šatách na ramienka a s dobrou náladou. Jej rastúce tehotenské bruško si všimol azda každý. A ako sa má budúca mamička? „Som spokojná a šťastná. S manželom už aj vieme, čo to bude, no nechcem o tom ešte hovoriť. Moji najbližší to vedia, no verejnosť nie. Veci pre bábätko zatiaľ nenakupujem, ešte je čas. Doteraz som veľa pracovala a venovala som sa najmä iným veciam,” prezradila nám Pauhofová, z ktorej sa onedlho prvý raz stane mama.

Prečítajte si tiež: