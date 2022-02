Gábor je roky známy zápasník z MMA. Prečo sa vlastne rozhodol ísť do tejto šou?

- Už veľmi dlho chcel ísť do Survivor tak ako aj ja. Takže sa veľmi tešil, keď dostal takúto možnosť. Mňa sa pýtal, či si myslím, či má, alebo nemá ísť a hneď som povedala, že nech to vyskúša a dá do toho milión percent, nech sme na neho pyšní!

Gábor je jednoznačne najvýraznejšia osobnosť zo slovenských účinkujúcich. Predpokladali ste, že to takto bude?

- Tak jedno som vedela, že pri Gáborovi sa nudiť nedá, keď nie je hladný je veľmi vtipný a zlatý človek. Nemá rád konflikty, nerieši zbytočné veci.

Fitneska Monika Jakliová bola dojatá zo žiadosti o ruku od Gábora Borárosa. Zdroj: Oktagon MMA

Čím to je, že si získal divákov?

- Nemá rád konflikty, každému povie všetko do očí, je milý, keď rozpráva po slovensky. On je vlastne jedinečný. Nerieši, kto, čo si myslí, ide si svoje.

V akom psychickom nastavení si myslíte, že je? Hru ovplyvnil covid, mohlo to ovplyvniť aj jeho fyzickú a psychickú silu?

- Nemyslím si. Určite nehľadá výhovorky, nikdy! Stále chce vyhrať, stále chce byť lepší a lepší. Je športovec a berie si neúspech v hre veľmi k srdcu hlavne v situáciách, keď on do hry dá maximum a vidí, že ostatní nie. Stojí si za tým, že úspech sa rozhodne najprv v hlave, len niekedy zabúda na to, že nie každý je nastavený tak ako on. Proste nevie prehrávať a zle to znáša.

Gábor sa vyjadril, že je mu nesympatická Veronika. Je to pre neho typické, že pokiaľ má s niekým problém, rieši to takto priamo?

- Gábor je profesionálny športovec a absolútne nerieši, kto ako vyzerá a odkiaľ pochádza. Keď mu je niekto od začiatku nesympatický, tak to aj tak ostane. Nepoznám Veroniku, neviem, aká je, takže sa neviem veľmi vyjadriť k tomu, prečo je Gáborovi taká nesympatická. Ale jedno viem, Gáborovi proste prekáža, že tam vôbec je. Nemusí byť predsa každý, každému sympatický. On je v tomto veľmi zásadový a nemá problém vysloviť svoje nesympatie niekomu priamo do očí.

Gábor Boráros v šou Survivor. Zdroj: tv markíza

Čo prežívate, keď pozeráte šou v televízii?

- Teším sa, že ho vidím. Fandím mu a dúfam, že tam ostane veľmi dlho. Keď už tam išiel, nech vyhrá.

V ktorom mesiaci tehotenstva ste (ak to nie je tajné)? Nemali ste strach, že Gábor narodenie bábätka nestihne?

- O týždeň začínam 8.mesiac. Nie, strach som nemala a som aj rada, že ma nemusí počúvať. Haha. Musím sa priznať, že už je to so mnou náročné. Nestresujem sa, že pôrod nestihne, pretože nechcem, aby pri ňom bol. Rozhodla som sa a mám taký názor, že keď budem rodiť, nemá tam čo robiť. Takže som úplne v pohode, keď tu nebude a nemyslím si, že by ma nechal samú… Mám skvelú rodinu, takže sama nebudem a ani nie som.

Na Instagrame ste napísali, keby že nie ste tehotná, v šou ste vy? Tiež ste taká dobrodružná, že by ste zvládli extrémne podmienky v Dominikánskej republike?

- Určite by som išla aj ja. Veľmi rada by som si to vyskúšala. Ja zas vôbec neriešim jedlo ako on, ale som určite fyzicky slabšia.

V niektorých epizódach bolo vidno, že Gábor výrazne prežíva nedostatok jedla. Rieši takto stresové situácie aj doma?

- Úplne tak isto len doma nemáme more, haha. Keď je hladný, tak sa s ním nedá ani komunikovať. Aj doma je taký istý ako na ostrove, ale ja som si na to už zvykla. Poznáme sa dlhé roky, takže viem, čo na neho platí. Táto jeho vlastnosť však nie je vôbec negatívna. Inak je veľmi dobrosrdečný a úprimný človek.

Snúbencom sa už čoskoro narodí ich prvé dieťatko. Zdroj: Instagram Gábor Boráros

Veľmi dobre si rozumie s Nathanom. Prekvapilo vás to?

- Ani nie. Ale ako vidím, budú veľmi dobrí kamaráti! Aj mne je Nathan sympatický, takže sa teším, že tam našiel niekoho, kto je rovnako taký blázon ako on.

Budú z nich kamaráti aj po skončení šou? Čo myslíte?

- Myslím si, že áno! Gábor je v tomto veľmi priateľský, keď niekoho „má rád” tak sa snaží stále udržiavať kontakt. Prisahám, že má kamarátov po celom svete.

Kto je váš favorit na výhru? Je to Gábor?

- Jednoznačne áno! Ale fandím aj Nathanovi.