Mnohí diváci sa už nevedia dočkať novej série Tvojej tváre, kde celkom určite bude jednou z hviezd komička a moderátorka Evelyn, ale aj Fero Joke či Zuzana Belohorcová. V porote sa opäť predstaví už ostrieľaný Mário Kuly Kollár, Zuzana Kubovčíková Šebová a nová tvár Lujza Garajová Schrameková. Ako štvrtý hosťujúci porotca sa predstaví Marián Čekovský. A už túto nedeľu si porota pripravila pre divákov spevácku lahôdku, keď sa premenia na chalanov z Luneticu.

Kapela Lunetic zažila kedysi obrovskú slávu. Zdroj: archív

"Lunetic sa mi kedysi, samozrejme, páčil. Bola som dokonca zaľúbená do Vaška, ale to asi v tom období každá. Ale skôr vizuálne ako hudobne," prezrdila Kubovčíková Šebová. "Martina pozdravujem do Čiech. Som rada, že je stále v kapele, aj keď to nemal ľahké. Ale vybrali mi tento krásny výčes, takže som veľmi spokojná. Myslím si, že po zhliadnutí tohto vystúpenia nezostane jedno oko suché," dodala Zuzana. No, čo, spoznávate Šebovú ako problémového blondiačika Martina Kociána?