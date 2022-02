Kedysi museli preplastikované pipenky mesiace makať v šou Farma, aby sa nejakým spôsobom zviditeľnili, dnes im stačí prihlásiť sa do jojkárskej Bez servítky a okamžite ich spozná celé Slovensko. To je aj prípad silikónovej fitnesky Michaely, ktorá sa pred kamerami okato ponúkala predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi. Miestami bolo trápne už aj Barbore Balúchovej.

Uplynulý týždeň sa v šou Bez servítky zišla skutočne zaujímavá zostavička. Nadržaný starý mládenec Michal známy aj zo Svadby na prvý pohľad, speváčka a Kollárova mamička číslo 9 Barbora Balúchová, labilná mamička Alica, ufrflaný kuchár Patrik a preplastikovaná fitneska Michaela. Z tejto pätice sa najlepšie blysla práve Barbora, ktorá dokázala, že nie je žiadna fiflena, ale vie sa aj kvalitne obracať v kuchyni. V piatok, keď varila, však musela čeliť viacerým podpichovačným otázkam. A to iba zo strany podozrivo zvedavej fitnesky.

Michaela neustále v relácii omieľala Kollárove meno. Boris sem, Boris tam. Všetci sa už chytali za hlavy. Zdroj: Instagram fit.m.p

„Barborka? A takto vyváraš aj Borisovi?” opýtala sa otvorene Barbory. Speváčke takmer okamžite zabehlo a šokovaným výrazom sa pozrela na Michaelu, či tú otázku myslí vážne. „Jasné, že aj jemu…,” reagovala diplomaticky. Fitneska však dobiedzala ďalej: „A chutí mu?” zavalila Barboru otázkami. „Tak musí asi… Vždy chváli,” odpovedala Balúchová, ale bolo na nej vidno, že jej to je dosť nepríjemné. „Rada by som vedela, ako to vlastne je medzi nimi… Či sú spolu alebo nie sú spolu… Či je iba mamička číslo 9?” zamýšľala sa osamote fitneska, ktorá pri stole s poznámkami na adresu Kollára rozhodne nemienila skončiť.

„Mne tam chýba soľ, ale inak je to veľmi dobré, takže verím, že Borisovi chutí,” neustále omieľala jeho meno a Barbore už praskli nervy. „Počuj, ty čo stále s tým Borisom?” vybehla na ňu Balúchová. „Tak neviem, veď zaujímam sa,” špúlila napichané pery fitneska, na ktorej bolo jasne vidieť, že má nejaké zajačie úmysly. „Chceš byť ďalšie číslo Miška?” šplechla jej do tváre Alica. Keď bola Balúchová sama, nad celou situáciou iba krútila hlavou: „Ja neviem, Miška chcela odo mňa asi rovno telefónne číslo na neho.”

Keď prišlo následne na lámanie chleba a rozhodovalo sa, kto bude po celom týždni víťazom, Michaela opäť zabodovala. „Ja som sa najlepšie najedla Barborka u teba, fakt, klobúk dole, mne asi nič nechýbalo na tvojom stole… Iba Boris,” zaklincovala to. To, že pred kamerami išla po predsedovi parlamentu ako po údenom, si všimli aj diváci. „Myslím si, že po tomto úspechu sa prihlásia aj ďalšie Borisove ctiteľky, že aj ony chcú byť ďalšie číslo,” smial sa divák Ivan. „Určite chce byť ďalšia v poradí,” zabávala sa diváčka Eva. Na pozore by sa však nemala mať Balúchová, ale skôr Barbora Richterová, ktorá teraz čaká s Borisom druhé dieťa. Predseda parlamentu Boris Kollár je otcom jedenástich detí, ktoré má s desiatimi partnerkami. A čoskoro mu príde na svet dvanáste.

