Zuzana Plačková sa už nevie dočkať prvého potomka, ktorého čaká s manželom Reném. No aká by to bola Zuza, keby nešokovala aj počas tehotenstva... „Čo je veľa, to je veľa (smiech). Milujem to bruško krásne,“ napísala Plačková na svojom profile na Instagrame ešte na konci mája tohto roku a priložila fotku. A nie hocijakú! Zuzana na nej pózuje v kúpeľni pred zrkadlom a na sebe nemá žiadne oblečenie. Čiernovláska sa tak ukázala úplne nahá.

Luxusný Dior kočík si Plačková kúpila nedávno. Najnovšie si kúpila ďalší kočík a plánuje ešte ďalšie dva. Zdroj: Instagram Zuzana Plačková

A prešli necelé tri mesiace a Zuzana to urobila znova. Opäť sa vyzliekla úplne donaha a svoje tehotenské krivky vystavila na obdiv svojim fanúšikom a priateľom na sociálnej sieti. "100 kíl, tehotenstvo," napísala k fotke Plačková, čím sa tak verejne priznala, koľko váži. Zuza to však už niekoľkokrát spomenula, že výrazne pribrala a vôbec sa za to nehanbí. Jej malý poklad sa narodí už čoskoro...