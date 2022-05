Zuzana Plačková sa už nevie dočkať prvého potomka, ktorého čaká s manželom Reném. No aká by to bola Zuza, keby nešokovala aj počas tehotenstva... „Čo je veľa, to je veľa (smiech). Milujem to bruško krásne,“ napísala Plačková na svojom Instagrame a priložila fotku. A nie hocijakú! Zuzana na nej pózuje v kúpeľni pred zrkadlom a na sebe nemá žiadne oblečenie. Čiernovláska sa tak ukázala úplne nahá. V 7. mesiaci tehotenstva predviedla poriadne vypuklé bruško a okrem toho aj potetované telo.

Zuzana Plačková s manželom Reném. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CdEOQ6wIUoy/

V minulosti sa takto nahá a tehotná ukázali herečka Demi Moore či speváčka Britney Spears, keď obe pózovali na titulke prestížnych časopisov. V poslednom čase to už azda urobila každá známa žena, keď sa vyfotila nahá v pokročilom štádiu tehotenstva.