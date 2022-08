Len pred rokom prebehla tajná svadba Pauhofovej s manželom, skladateľom a hudobným producentom Jonatánom Pastirčákom, a dvojica sa už onedlho bude tešiť z ich dieťatka. Herečka sa nedávno predviedla už s poriadne veľkým bruškom a pôrod má tak na spadnutie. Táňa totiž bola kupovať kočík pre bábätko. Jeho pohlavie je však stále zahalené rúškom tajomstva a necháva si ho tak stále pre seba.

Táňa Pauhofová Zdroj: Emil Vaško

„Nech by to bolo čokoľvek a vôbec to nemyslím ako frázu, pre mňa nič nie je dôležitejšie, len aby boli potom tie bábätká zdravé a šťastné,“ povedala Táňa v rozhovore pre CNN Prima News. „Dnes to bolo nádherné. Ďakujem vám, ženy moje,“ napísala pod fotku Táňa, ktorá sa v Prahe stretla s kamarátkami z brandže.