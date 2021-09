To, že Vavrinčíková sa nenápadne vytratila z Televíznych novín, si nevšimol takmer nikto. Až pár týždňov na to, v auguste, sme priniesli informáciu, že markizáčka je v radostnom očakávaní, preto tá jej absencia na obraze. Moderátorka má totiž nariadený od lekára pokoj, a tak musela odísť z práce predčasne.

Lenka Vavrinčíková Zdroj: instagram.com/@ enka_vavrincikova

Na bábätko sa s priateľom Albertom už veľmi tešia. A možno o to viac, že Lenka nosí pod srdcom malú princezničku. „Pohlavie bábätka sme sa dozvedeli pomerne skoro a nijako ho netajíme. Čakáme dievčatko,” prezradila pre portál markiza.sk budúca mamička. „Najviac si asi vážim to, aké šťastie máme, že mi v bruchu teraz rastie nový človek. Je to možno klišé, ale je to obrovský zázrak a požehnanie,” dodala.

