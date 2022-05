Počas šou Farma to bola láska ako hrom. Erik a Sára sa do seba na Farme bezhlavo zaľúbili, pred kamerami mali viackrát sex a sľúbili si, že budú spolu aj v súkromí. No dlho im to nevydržalo. Ako vtedy Erik priznal, ešte počas ich vzťahu ho Sára podviedla, no ona tvrdila, že už boli rozídení. Nech už to bolo akokoľvek, bývalá farmárka mala krátko na to už nového priateľa a začiatkom tohto roka priznala, že je s ním tehotná.

Sára tvorila na Farme pár s Erikom. Potom sa rozišli a ona si našla nového priateľa, s ktorým otehotnela. Zdroj: tv markíza

Šťastie im však dlho nevydržalo. Sára verejne priznala, že s otcom svojho nenarodeného dieťatka už pár netvorí. „Posledné mesiace, áno, prežívam najkrajšie životné obdobie, no bohužiaľ, sama bez partnera. Už dlhšie som sa k tomu chcela vyjadriť, ale bolesť, ktorú som prežívala, som nechcela šíriť aj tu. Pochopila som, že byť závislá na niekom ma šťastnou nikdy neurobí. Táto lekcia ma vnútorne tak posilnila, ako žiadna iná. Aj keď to bolo veľmi bolestivé, je to najlepšie, čo sa mi mohlo stať,“ napísala na sociálnej sieti.

Sára počas Farmy. Zdroj: tv markíza

Sára okrem toho priznala, že čaká chlapčeka. „Viem, že to bude úžasný muž plný sily. Naučím ho bezpodmienečne milovať tak, ako ja milujem jeho. On to všetko pochopí. Budeme dvaja najväčší parťáci. Už teraz to viem. Aktuálne som v 6 mesiaci tehotenstva, nesmierne si to užívam. Veľa životných situácii sa mi počas tohto obdobia udialo, ale aj veľa vecí uzatvorilo. Vďaka svojej sile mysle, intuície a počúvania svojho srdca dokážem hrdo povedať, že som pripravená na svojho syna,“ dodala.

