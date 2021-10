Keďže ochorenie bolo už viditeľné a Malachovského obmedzovalo aj v bežnom živote, minulý rok dospel k presvedčeniu, že po 28 rokoch nadišiel čas zo Slovenského národného divadla odísť. Choroba z neho vysala mnoho síl a odspievať niekoľkohodinovú operu bolo pre neho už nepredstaviteľné. Napriek tomu, že sa snaží čo najlepšie fungovať a pravidelne rehabilituje, choroba ho na každom kroku hendikepuje. Napriek všetkému neprepadol depresiám ani smútku. Najnovšie si našiel prácu, ktorú zvláda aj so svojím ochorením.

Na snímke Iveta Malachovská s manželom. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

„Manžel učí v škole. Začal v septembri. Martin síce učí už 9 rokov na konzervatóriu, má veľmi úspešných študentov, z ktorých viacerí pokračujú vo svojom štúdiu aj na vysokej škole, no teraz má nových prvákov, druhákov a aj tretiakov. Každý deň ho teraz nájdete na konzervatóriu, kde sa udržiava vo forme a má okolo seba tím mladých ľudí. Pravidelne mi domov prinesie nejaké dobré pikošky. Páči sa mu to tam,” priznala nám jeho manželka Iveta Malachovská.

„Teraz, keď sa už nevenuje toľkým veciam, ale len jednej, tak má aj viac študentov. Nemusí veľa cestovať, chodiť po javisku, sedí pri klavíri, je kreatívny a snaživý a veľmi mu to ide,” teší sa moderátorka. „Počas svojho spievania už učil spev. To je taký trend, že do určitého zrelého veku, keď máte čo odovzdať, tak vás oslovia, aby ste viedli perspektívnych mladých študentov. Manželovi sa to darí a je v tom veľmi úspešný. Som naňho pyšná. Už premýšľam, aký koncert spravím pre tých študentov. My sme sa rozprávali aj s pánom Dvorským a aj on povedal, že keď spevák odíde zo scény, tak nejaký čas trvá, kým bude mať chuť opätovne si pozrieť nejakú operu alebo ísť na nejaké predstavenie. Toto my už máme za sebou. Martin sa rád ide pozrieť aj na kolegov a fandí mladým ľudom,” dodala.

