Mala na to vážny dôvod, ktorý herec opísal vo svojom dramatickom statuse. „Skoro som "odišiel"! Dostal som takú silnú reakciu na chemošku, že ma triaslo, nevedel som komunikovať, v sekunde som bol mokrý akoby ma obliali vedrom vody a ešte ma aj... Vyzeralo to brutálne! Okolo mňa 4 sestričky doktorka, ja som sa triasol, doktorka: dajte mu (neviem čo) dvestovku!!! A v kuse sa ma pýtala, ste tu??? Už ležím na oddelení na pozorovaní do večera. Fúha, zaujímavý zážitok. No už ho nechcem zažiť! V piatok večer sa vidíme v divadle,“ ukončil svoj status optimisticky, ako je u neho zvykol. Na mysli mal večerné predstavenie, v ktorom účinkuje.

