Moderátorka Andrea Pálffy Belányiová (46) si pred necelými 16 rokmi vypočula hrozivý ortieľ lekárov. Jej dcérka, ktorú má s exmanželom, bývalým hokejistom Žigmundom Pálffym (50), sa narodila so zdravotným hendikepom. Jojkárka o tom roky nevedela hovoriť. Mlčanie prelomila v roku 2015 a teraz sa k tejto bolestivej téme vrátila opäť.

Andrea Pálffy Belányiová sa v čase, keď bola vydatá za Žigmunda Pálffyho, tešila na svoje prvé bábätko. Stalo sa však niečo, čo nechce prežiť žiadna budúca mamička. Dieťatko sa narodilo predčasne a aby toho nebolo málo – s ťažkými dýchacími problémami. Brunetka si následne dlhé roky súkromie strážila, čo bolo pochopiteľné a o dcérke Saskii (15) a jej zdravotnom hendikepe verejnosti takmer nič nehovorila. Odvahu nabrala až 8 rokov po pôrode, keď opísala najťažšie chvíle svojho života.

Krst charitatívneho kalendára nadácie TV JOJ. Na snímke je Andrea Pálffy Belányiová. Zdroj: MATEJ KALINA

„Celý život som zdravo žila, nepila som, nefajčila, nedrogovala. Rodila som v tridsiatke a stáva sa to aj mladším matkám. Tešíte sa na dieťatko a zrazu precitnete v inej realite, ako ste si predstavovali. Nejaký čas to trvá, kým to spracujete a pochopíte,“ prezradila v roku 2015 pre mesačník Zdravie.

„Našťastie, mali sme peniaze a mohli sme Saskii dopriať všetky terapie, ktoré si niektorí rodičia nemôžu dovoliť. Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, a dlho sme verili, že je len pozadu vo vývoji, tak ako bývajú predčasne narodené deti. Ale asi pred dvomi, tromi rokmi sme pochopili, že isté veci nedobehne,“ dodala vtedy.

Belányiovú sme nedávno stretli na dobročinnej akcii televízie JOJ, ktorú moderovala. Išlo o krst charitatívneho kalendára, kde bola jednou z „modeliek” aj Andrea. Spomínaný kalendár vznikol na podporu duševného zdravia. A pri tejto príležitosti sa jojkárka zamyslela aj nad svojím životným údelom a rozhovorila sa o dcérke, ktorá žije so zdravotným hendikepom.

„V mojom blízkom okolí som sa nestretla s problémami duševného zdravia, ale v širšom áno. Viem, že niektorí ľudia tieto problémy riešia. Netvária sa, že to nie je a nezahrabávajú to pod koberec a práve to je v dnešnej dobe moderné, nehanbiť sa za to,” prezradila nám Belányiová, ktorá si kedysi tiež vytrpela svoje.

„Duševnú chorobu nevidíte. Možno si pri niektorých poviete, že áno, táto má nárok na duševné poruchy, lebo má postihnutú dcéru a nemá to ľahké. Pri takýchto ľuďoch človek čaká, že má nárok s niečím takým bojovať,” rozhovorila sa Andrea, ktorá narážala na seba. Za tie roky je však už nad vecou, no zo začiatku to bola pre ňu obrovská rana. Nič iné jej nezostávalo, iba sa s tým naučiť žiť. A dnes už nemá problém o tom verejne hovoriť.

„Mám šťastie, že to zvládam a nemám problémy. Potom sú ľudia, ktorí majú dobrú prácu, dobrý plat, rodinu, všetko, a tým človek iba ťažko uverí, že práve takí môže mať psychické problémy. Povedia mu, že prosím ťa, nevymýšľaj si. Psychické problémy si ale nevyberajú. Tá diagnóza vám môže padnúť do života, ani neviete, ako,” pokračovala s tým, že, ju, našťastie, vážne psychické problémy nepotrápili.

„Nie. Ale určite tie prvé chvíle, keď sme sa dozvedeli, že Saskia nebude v poriadku, boli náročné, ale nejako sme to sami spracovali a naučili sa s tým žiť. Našťastie som nepotrebovala vyhľadať pomoc. Sú však rodičia, ktorí v takýchto situáciách pomoc potrebujú,” dodala.