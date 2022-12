To, čo ju nedávno postihlo, by Dare nenapadlo ani v najhoršom sne! „Posledné dni boli dosť... zvláštne. Plné emócií. A plná hlava toho, ako ich všetky spracovať. Sú proste momenty, keď sa človek zasekne a neverí, že to, čo vidí, čo žije, nie je film, ale realita. Napadne vám, aký krehký je život. A šťastie. Nechcem sa tu ešte viac rozpisovať o veciach, ktoré ste si už dosť možno prečítali v novinách. O nás aj o náhlom odchode ďalšieho z mojich kamarátov. Honzík (český stylista celebrít, pozn. red.) nás obliekal pri fotení kampane na môj parfém Lola,“ zverila sa Dara na Instagrame.

Dara s láskou Pavlom. Zdroj: Instagram

A zamyslela sa nad hrozivou skutočnosťou, ktorá sa minulý utorok odohrala v jej dome. „A že vás niekto napadne vo vlastnom dome? ‚Zážitok‘ z kategórie nečakaný. A na to, že sa môže stať kedykoľvek, komukoľvek, vás pripraví až realita. Moment, keď sa vás to naozaj týka. Je to už pár dní, ďakujeme všetkým za odkazy, správy, opýtanie: sme všetci v poriadku, hovoríme si ‚mohlo to dopadnúť oveľa horšie‘,“ napísala.

„A ten paradox, že sa človek utešuje slovami ‚našťastie pri sebe nemal zbraň‘, je, samozrejme, na hlavu. Kde to sme? V realite? Asi áno. Neprajem si nič viac ako pokoj a obyčajné šťastie, keď máte nablízku ľudí, ktorých milujete. Tak ako v nedeľu, na rozsvietení vianočného stromčeka vo Vyžlovke, kde žije skoro celá moja. S mojím Kevinom Costnerom po boku,“ dodala.

