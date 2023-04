Tatiana zasadla do porotcovského kresla aj v rámci 8. série markizáckeho Lets´s Dance, kde prísnym okom hodnotí výkony našich celebrít. Na prenosy pravidelne dochádza aj s manželom Hartmuttom Hoppom, ktorý na ňu podľa jej slov každý víkend čaká v hoteli.



Obrovskú divácku popularitu má aj český Star Dance, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je už niekoľko sezón tiež „pani D”. Vo Fun Rádiu v relácii s názvom Adela a Sajfa najnovšie prezradila, ako to vyzerá v zákulisí tanečnej šou u našich susedov a v ktorej šou sa cíti spokojnejšia.



Tatiana si aj tentoraz zasadla do porotcovského kresla Let´s Dance. Zdroj: Instagram/tatianadrexler

„Ja sa cítim v obidvoch výborne, ale v českej to má výhodu, lebo tam máme všetci spoločnú šatňu. Sme tam po celý čas spolu, aj porotcovia aj účinkujúci, a tak sa tam vytvoria pevnejšie väzby. Sme tam viac ,skamarátení', pretože sme stále spolu,” opísala.



Tatiana Drexler tvrdí, že práve v 60-tke prežíva najkrajšie životné obdobie. Zdroj: Instagram/tatianadrexler

Ktorý z projektov by však vyzdvihla o niečo viac? „V mojich očiach je slovenská šou veľkolepejšia a noblesnejšia.” Adela sa ďalej zamyslela, ako je to zariadené u nás: „Samostatnú šatňu má každý moderátor a Ján Ďurovčík. A potom my zvyšok máme spolu, že porota,” Podľa jej slov tento „diskomfort” šokoval najmä Janka Koleníka.









Prečítajte si tiež: