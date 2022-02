FOTO Taťána Kuchařová po ROZCHODE s Brzobohatým: Z dovolenky priletela s CHLAPOM! Kto to je? ×

Na radu psychoterapeuta si Taťána Kuchařová (34) odletela vyliečiť boľavé srdce z rozchodu s manželom Ondřejom Brzobohatým (38) do Fínska. Z Laponska zverejňovala fotky, na ktorých je len ona, no naspäť do Česka sa vrátila s mužom. Kto to je?