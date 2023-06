Taťána síce dokola tvrdí, že ona nikomu nič nepodsunula, no Ondřej trvá na tom, že to s určitosťou bola ona, a preto sa rozhodol podať na exmanželku žalobu za ohováranie. Na stranu Ondřeja sa postavilo mnoho známych tvárí a fanúšikov. A teraz, keď Kuchařová na Instagrame zverejní hocijakú fotku alebo video s propagáciou výrobkov, v komentároch sa zvrhne búrlivá diskusia a niektorí ľudia sa neštítia ani nechutných urážok. „Nejaká si spuchnutá, Táňa… Čo už, taká obstarožná, pomaly 40-ročná miss, to už nestojí za veľa. Kilá pribúdajú, vrásky vystupujú, partner žiadny, dieťa v nedohľadne, juuuj, to musí spôsobovať strašné ‚mindráky‘. A závisť!“ napísala Martina, do ktorej sa okamžite pustilo mnoho žien. „Takýto komentár môže napísať akurát tak psychicky narušená a ‚zamindrákovaná‘ žena, ktorá má problém sama so sebou. Je mi vás vlastne ľúto,“ odpísala jej Gabča.

Tatiana Kuchařová Zdroj: Instagram

