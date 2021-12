"Radi by sme spoločne reagovali na správy, ktoré sa v posledných dňoch objavili v tlači a na internete v spojení s nami. Naše cesty sa rozpadli. Prežili sme krásne roky, za ktoré sme si navzájom vďační. Konkrétne dôvody nášho rozchodu si nechávame pre seba, ale radi by sme zdôraznili, že naše problémy nesúvisia so vzájomným nepriateľstvom, neochotou či neschopnosťou založiť si rodinu. Obaja dúfame, že nájdeme šťastie v našom ďalšom živote. Taťána a Ondřej," napísal stanovisko Brzobohatý na sociálnej sieti v piatok podvečer. Ten už pre reláciu Showtime TV Prima povedal, že od augusta si každý z nich žije svoj život. Teraz bol však zhovorčivejší a rovnako prehovorila aj jeho ešte stále manželka Taťána.

Tá napísala rovnaké stanovisko k ich rozvodu, pričom dodala: " Ondřej ma požiadal, aby mohol ísť svojou cestou životom už bezo mňa a ja to rešpektujem. Taťána a Ondřej."

Anketa Je vám ľúto, že Ondřej a Taťána sa idú rozvádzať? Áno 26% Nie 74% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: