Mladšia Táslerova partnerka Denisa je pomerne často aktívna na sociálnej sieti, kde ukazuje svoje súkromie a zábery z dovoleniek, ktoré trávi so svojou láskou Ivanom. Tentoraz si zbalili kufre a užili si ďaleké Mexiko, no nebola to iba romantická dovolenka vo dvojici. Spoločnosť im robili aj milovaní rodičia. Brunetka svoju mamu už fanúšikom a priateľom ukázala niekoľkokrát, naopak, jej láska Ivan tak urobil možno prvýkrát. Na spoločnom zábere obaja pózujú na pláži so svojimi najmilovanejšími. „Rodina,” napísala Táslerova partnerka k fotke a priložila k tomu aj emotikon srdiečko.

Tásler s mladou frajerkou. Zdroj: Instagram D.V.