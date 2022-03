Keď sexi Nikol Treterová prišla do šou Love Island, netajila sa tým, že sa jej najviac páči Vilda Šír (22) a za každú cenu ho musí dostať. Dvojica ostala spolu aj po šou, no nedávno prišla studená sprcha. Párik sa rozišiel a mladík sa najnovšie vysmieva svojej ex.

Po konci šou dvojica zaplavovala Instagram zamilovanými fotkami a zdalo sa, že to spolu myslia vážne. Vilém medzi tým dostal ponuku robiť tanečného partnera Zuzane Kubovčíkovej Šebovej v Let´s Dance a aj preto teraz trávi veľa času v Bratislave. Pred pár dňami prišlo prekvapenie. Vilda priznal rozchod. „Ďakujem za všetko. Bohužiaľ, život v realite je náročnejší, než vo vile. Rozišli sme sa už pred nejakým časom, len sme to zatiaľ nikomu nepovedali. Niky, ďakujem,“ napísal k ich spoločnej fotke. Odkopnutá Nikol však bola zhovorčivejšia.

Nikol a Vilda boli vo finále markizáckej šou Love Island. Zdroj: tv markíza/voyo

„S Vildou sme sa rozišli, myslím, že nemusím hovoriť dôvod, pretože mnohí z vás vedia, o čo ide, hlavne v Bratislave. Každý deň mi chodia správy od dievčat, že im píše a posiela im aj videá, kde je Vilda,“ rozplakala sa vo videu Nikol. A Vilda to nenechal len tak a svojej ex posiela odkaz. Dva dni na to totiž uniklo video z jeho tanečného tréningu, kde komentoval svoj rozchod. „Mamka, mi povedala, že teraz je jar a nech sa s tou Nikčou rozídem,” hovorí Vilda, ktorý tak nechutne vysmial ex Nikol.

