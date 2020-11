Sympatický Lacko Cmorej prešiel azda všetkými muzikálmi na Slovensku, spolupracoval napríklad s Jánom Ďurovčíkom a časom sa z tanečníka vypracoval až na choreografa. So svojou tanečnou skupinou CreDance dvakrát skúsil šťastie v šou Česko Slovensko má talent. Prvýkrát neuspeli, druhýkrát sa dostali až do finále. Laco momentálne patrí medzi tanečnú a choreografickú špičku na Slovensku.

Tanečník však od utorka leží v nemocnici vo vážnom stave. ,,Stalo sa obrovské nešťastie. Počas natáčania videoklipu došlo k hrozivej nehode. Malo ísť o elektrinu. Lacko má mnohopočetné popáleniny a zlomené rebrá. Jeho stav je dosť vážny, leží v umelom spánku a čakajú ho operácie,“ dozvedeli sme sa ešte v piatok od nášho zdroja. Jeho manželka hneď po hroznej tragédii zverejnila na sociálnej sieti prosbu, aby tí, čo mohli, prišli darovať krv. V piatok však zverejnila ďalší status, v ktorom napísala, že ďakuje všetkým dobrým ľuďom, ale nateraz už krv netreba.

Lacko Cmorej s manželkou Marcelou a ich synčekom Samkom. Manželia teraz čakajú už druhé bábätko. Zdroj: Facebook L.C.



Z toho, čo sa tanečníkovi stalo, sú všetci jeho priatelia v šoku a držia mu palce. Všetci ho poznajú ako večne usmiateho, pozitívneho a dobrosrdečného človeka. Obrovskú podporu posielajú aj jeho manželke Marcele a ich malému synčekovi Samkovi. Všetci veria, že Lacko je veľký bojovník a dostane sa z toho. Doma ho čaká milovaná rodinka a jeho žena dokonca nosí pod srdcom ďalšie dieťatko.

Najnovšie informácie hovoria o tom, že tanečník by mal byť už mimo ohrozenia života. ,,Liečba a jeho návrat do normálneho života budú dlhé, ale dobrá správa je, že by mal byť už mimo ohrozenia života,“ povedal náš zdroj. Držíme palce!