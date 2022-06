Tanečník Laci Strike a jeho manželka Anička boli hosťami v Teleráne. Zobrali so sebou aj svojich dvoch synčekov, ktorí rastú ako z vody.

Kto by však čakal, že od rána do večera tancujú rovnako ako ocino s maminou, je na veľkom omyle. „Juniori tancujú tiež?” opýtal sa ich moderátor Tomáš Juríček. „Nie!” okamžite reagoval starší Danko. „Akože ja tancujem celkom dobre, ale veľmi sa tomu tancovaniu nevenujem, lebo ma to akože trocha nebaví,” rozosmial všetkých následne aj Adamko.

Laci Strike a jeho manželka Anička. Zdroj: Instagram laci_strike

„Nechcem si pretvárať deti na svoj obraz za každú cenu, ale skôr sa snažíme počúvať ich, čo ich baví a v tom ich podporiť. Danka baví programovanie, Adam je viac pohybovejší. Ale obom hľadáme pohybové zážitky, aby neboli pribití na tabletoch, Anička má fantastické nápady. Chlapci chodia na lezenie, s nami na tréningy a tak,” zhodnotil hrdý tatko Laci.