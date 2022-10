Pre aktívneho športovca, ktorý si tyká so zdravou stravou, to bol poriadny šok. Počas štúdií na FTVŠ totiž absolvoval veľa testov vrátane EKG záznamov, ktoré nevykazovali žiadne anomálie. Áno, medzitým mu pribudli roky, ale ani na jar 2014 sa necítil zle.

„Okolo Veľkej noci som prvýkrát po zime vyšiel na bicykli. Mal som hrudný pás na meranie tepu a ten mi ukázal 230 úderov za minútu. Usúdil som, že je pokazený a vymenil som baterky v snímači,“ zaspomínal na neľahké obdobie pre mesačník Zdravie.

„Trénoval som však ďalšie dva týždne a tep bol stále veľmi vysoký. Dostával som navyše kŕče do nôh. Bol som poriadne nahnevaný, že mám po zime takú mizernú kondičku, tak som si nakladal ešte viac,“ spomína. Neostávalo mu teda nič iné, iba vyhľadať lekára.

Choreograf Jaro Bekr doniesol do Bratislavy svetové tanečné mená. Zdroj: Daniel Kaplavka

Po novom EKG si z ambulancie odnášal diagnózu – poruchy elektrickej funkcie srdca. Lekári sa najprv rozhodli pre neinvazívne riešenie problému. Podarilo sa, ale iba na jeden a pol dňa, nezaberali ani lieky. A tak sa lekári z Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb rozhodli pre operáciu. „Pred operáciou som sa už pri chôdzi po schodoch pridŕžal zábradlia a dychčal som.“ Trvala šesť hodín. Jaro bol celý čas, kým sa lekári dostávali cez slabiny do srdca, pri vedomí.

Spočiatku chodil na prehliadky každý týždeň, bral lieky na udržanie rytmu srdca a riedenie krvi. Nesmel športovať ani jesť zelené potraviny, pretože neboli kompatibilné s liekmi. „Ohrozuje ma mŕtvica, ak mi srdce opäť zdivočie a vypumpuje nejakú zrazeninu do obehu, hrozí mi aj zlyhanie srdca,“ vymenoval krátko po operácii všetky riziká, ktoré sa našťastie nepotvrdili.

Tanečník a choreograf Jaro Bekr pokrstil v sprievode rodiny vbratislavskom kníhkupectve svoju knižku s názvom „Na toto vás nikto nepripaví“. Na snímke Jaro Bekr. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Takto vyzerá Jaro Bekr po tom, čo pribral cca 4 kilá po schudnutí 16 kg. Zdroj: CinemArt

Osem rokov po operácii je Jaro opäť vo forme, ale trochu obmedzenej, ktorá však už teraz viac súvisí s vekom. Nedávno schudol cielene 16 kilogramov. „Išlo to dole samé, telo si povedalo, toto je tá méta. Teraz som určite pribral 4 až 5 kíl, pretože to už neberiem až tak striktne. Vtedy som mal len vegánsku stravu, teraz to už beriem izy pizy,“ smeje sa vždy dobre naladený Jaro.

„Každé telo je individuálne, to je prvá vec, treba ho len počúvať, ono si povie, čo chce a schudnúť nikdy nie je na škodu, to vám povie každý kardiológ, každý lekár, cítim na sebe tie benefity schudnutia úplne, je mi omnoho lepšie, ľahšie, upravte si stravu a začnite sa viac hýbať, to telo sa vám odmení, to je bez debaty. Nie je to ani také ťažké, hýbať sa neznamená robiť veľké objemy,“ radí na našu žiadosť päťdesiatnikom.

Monika a Jaro sú spolu aj po rokoch šťastní, vidieť to aj na tejto fotografii. A spolu aj športujú. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CbnWRBlM8Og/

Keď sa mu chce, odbehne 15 km, bežne si dáva 10 – 12, ideálne trikrát do týždňa. „A ešte to preložím bicyklom, viac šetrí kĺby. Ten dávam hodinu a pol, prípadne dlhšie, cez víkend aj 4. Snažím sa viac venovať rodine, lebo ten šport zaberá veľa času, čiže športujem, keď ma decká nepotrebujú, keď sú doma, venujem sa im.“

Jaro Bekr s deťmi Zarou a Leonkom Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZFWWq8MciM/

Naďalej pôsobí v tanečnej skupine Spin Dance Group, každý rok pripravuje medzinárodný edukačný projekt pre tanečníkov, venuje sa choreografiám, ktoré prenecháva mladým a on ich skladá do jedného celku, ale aktívne už netancuje: „Občas si ‚trsnem‘, ale už to nie je nič akútne. Kto by sa pozeral na 50-ročného chlapíka, ako sa natriasa na pódiu?“





