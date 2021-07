Štumpfová sa tajne vydala na konci roka 2016. Svoje áno povedala podnikateľovi Borisovi Jakešovi. Ako vyzerá, vedeli jej fanúšikovia iba z jednej ich svadobnej fotky. Následne ho pred verejnosťou „skrývala”. A hoci sa zábermi s dcérkou Izabelkou pravidelne chválila na sociálnej sieti, manžela ukázala iba sporadicky. „Často mi príde otázka: Prečo neukazuješ manžela na svojom Instagrame? A ja sa pýtam: Prečo by som ho mala nútiť sa ukazovať, keď to nemá rád? Je to na osobnej voľbe každého dospelého človeka, čo a či vôbec bude niečo ukazovať na sociálnych sieťach, nie?” vysvetlila raz ľuďom.

Katka Jakeš. Zdroj: Instagram.com/@katka.jakes

Všetci však mohli na jej fotkách neustále obdivovať okázalý luxus, v ktorom si nažívala. Viackrát sa pochválila svojou štýlovou pracovňou, obývačkou, ale aj obrovskou terasou s nádherným výhľadom na mesto, na ktorej mala aj vlastné externé kino. Len pred pár mesiacmi sa však vynorili správy, že ich manželstvo prechádza krízou a začal sa skloňovať aj rozvod. Ani jeden z partnerov to komentovať nechce. Podľa všetkého to však vyzerá tak, že Katka sa z ich luxusného domu, ktorým sa rada verejne chválila, odsťahovala. Útočisko našla u svojich rodičov.

„Keď už sme stále ‚nasáčkované‘ u našich, rozhodla som sa, že im trochu vylepším hosťovskú izbu… Dlho som hľadala rozkladací gauč, ktorý sa rozťahuje do pohodlnej dvojpostele, aby aj návšteva spala pohodlne,“ napísala Katka k najnovším fotkám na Instagrame, čím jasne dala najavo, kde momentálne s malou bývajú.

