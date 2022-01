Katka a Boris mali svadbu v roku 2016 a o 3 roky neskôr sa im narodila dcérka Izabelka. Podľa viacerých zdrojov však ich manželstvo nebolo vôbec také harmonické, ako by sa mohlo zdať.

Len nedávno sa vynorili správy, že ich manželstvo prechádza krízou a začal sa skloňovať aj rozvod. Ani jeden z partnerov to komentovať nechce. Podľa všetkého to však vyzerá tak, že Katka sa z ich luxusného domu, ktorým sa rada verejne chválila, odsťahovala. Útočisko našla u svojich rodičov. No do vankúšov neplače.

Katka Jakeš sa s dcérkou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CW2fCFJs-lH/

S dcérkou odleteli na dovolenku na Maldivy, odkiaľ tanečníčka každú chvíľu zverejňuje aj fotky v plavkách. A hoci niektoré ženy pri partnerských nezhodách problémy zajedajú jedlom, neplatí to o Katke. Postavičku má ako lusk!