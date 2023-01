Dcéra Maroša Kramára Tamara prijala pozvanie do šou Petra Marcina. Ten bude opäť poriadne zvedavý a reč príde aj na jej veľký úspech priamo v New Yorku.

Tamara bude okrem iného hovoriť o svojej speváckej kariére a Peter Marcin sa jej spýta, ako došlo vôbec k tomu, že sa ocitla na obrovskom plagáte priamo na Times Square v New Yorku. „Nebola to náhoda, to je taká kampaň cez Spotify… Streamingová platforma,” zadíva sa Tamara na Petra, či vie, o čom vôbec hovorí. „Viem, čo je Spotifay,” začne sa rehotať Marcin. „Pardon,” povie so smiechom Tamara.

Tamara Kramárová. Zdroj: MATEJ KALINA

„Za to, že Maroš nevie, no… Mám to v chytrom telefóne,” zaklincuje to moderátor. ,,No a to bola cez nich kampaň a oni dávajú priestor ženám, umelkyniam z celého sveta, ale majú aj československú verziu a tam si vybrali mňa na november byť ich tvárou,” vysvetlila Kramárová. Neskoro večer si pozrite v sobotu o 21.35 hod. na Jednotke.