Tamara Kramárová (21) rozbieha kariéru hudobníčky, no odmalička musí bojovať s nálepkou „Kramárova dcéra“. Ako na to reaguje?

Najstaršia dcéra jedného z našich najlepších hercov Maroša Kramára sa snaží presadiť bez otcovej pomoci. Viacerí ľudia to však vidia opačne. „Mnohí si povedia, jasné, to je Kramárova dcéra, stretávaš sa s takýmito predsudkami?“ opýtala sa jej Šóošová v Teleráne, kde bola Tamara hosťom. „Skôr online, našťastie. V reálnom živote si to ľudia nedovolia. Našťastie som obklopená fajn ľuďmi, ale na internete sa, samozrejme, hocičo a hocikedy objaví. Bohužiaľ sa s tým stretávam odmalička ako všetky deti známych rodičov, takže vďaka tomu ma to už tak nezaskočí. Na druhej strane ma to stále fascinuje,“ prezradila Kramárová.

Maroš s dcérou Tamarou. Zdroj: tv joj

„Máš potrebu dokazovať, že som Tamara Kramárová a nie som len otcova dcéra?“ pokračovala moderátorka. „Možno to mám trošku podvedome v hudbe, že mu nedovolím protekčne mi pomôcť, snažím sa to robiť sama a myslím si, že sa mi to darí. Priťahujem k sebe správnych ľudí, je to také úprimné,“dodala Tamara.

