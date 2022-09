Koncom 90. rokov sa dnes už 79-ročný spevák Al Bano zaľúbil do o 28 rokov mladšej slovenskej herečky Gabiky Škrabákovej. Albano si nedávno pre markizácku Smotánku zaspomínal na časy, keď randil s touto známou Slovenkou. „Stretol som ju počas rozhovoru pre slovenskú televíziu na Slovensku. Sympatie tam boli hneď od začiatku. Bol to taký vzťah veľmi zdravý, neboli tam žiadne problémy. Boli sme spolu veľmi šťastní. Trvalo to zhruba rok a pol,” prezradil Albano pre Smotánku. „Rozišli sme sa v dobrom. Neľutujem to,” dodal taliansky spevák.

Gabika Škrabáková Zdroj: Julius Dubravay