Gabo bol hosťom v piatkovom Teleráne. Čo však diváci nevideli na televíznych obrazovkách, je to, že prišiel s „bodygardmi“. Spoločnosť mu robili jeho dobrí kamaráti zo šou.

Víťaz Farmy Gabo s kamarátom Vladom. Zdroj: Instagram

„Rasťo a Vlado sú tu dnes (v piatok, pozn. red.) so mnou. My sa stále stretávame a vždy, keď idem na nejaký výlet, tak ich zavolám. Aj preto som ich teraz zavolal so mnou. Je to lepšie, akoby som išiel sám. Tak sme si spravili spoločný výlet,“ prezradil nám spokojný Gabo, ktorý sa priznal, že poctivo sleduje novú Farmu.

