Andrea Belányiová (44) nepatrí práve medzi tie známe ženy, ktoré sa delia o svoje súkromie v médiách či na sociálnych sieťach, no teraz spravila výnimku. Zverila sa nám, akému športu sa venuje a poskytla nám aj záber z cvičenia.

FOTO Tajomstvo skvelej postavy Andrey Belányiovej: Pozrite, kde si dáva do tela!

Jojkárka Belányiová si súkromie úzkostlivo stráži. Sem-tam sa s niečím zverí, ale fanúšikovia na jej zábery z bežného života môžu zabudnúť. Nedávno sme ju oslovili s otázkou, aký šport má najradšej a moderátorka priznala, že už sedem rokov sa venuje pilatesu.

Andrea Belányiová Zdroj: Emil Vasko

„Pre mňa je najobľúbenejším športom pilates. Dostala som sa k nemu asi pred 7 rokmi a dodnes ma to drží. Štúdio, kam od začiatku chodím, má veľmi príjemnú rodinnú atmosféru, a tak to nie je veľký benefit iba pre telo, ale aj pre dušu. A, samozrejme, dúfam, že sa to moje pilatesovanie odrazí aj na motorike na staré kolená,“ prezradila nám s úsmevom Andrea.