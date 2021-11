Dioptrické okuliare začal Meky nosiť v 17 rokoch a počas svojej dlhoročnej kariéry sa stali doslova jeho poznávacím znamením. Odložil ich len na chvíľu v 80. rokoch, ale vzápätí sa k nim vrátil. Sám veľmi dobre vedel, že keby ich nenosil, pre veľa ľudí by to už možno nebol typický Meky. Vo februári tohto roku však absolvoval operáciu, o ktorej tušil možno iba málokto. Okuliarov sa však nevzdal ani vtedy. Nasadzoval si ich naďalej, no s klasickými sklami bez dioptrií.

Miro Žbirka. Zdroj: facebook/Miro Zbirka

„Vďaka pánovi primárovi Novákovi teraz vidím ako orol. Mohol by som aj okuliare odložiť, ale už je to taký imidž,“ priznal Žbirka v českom Blesku, ktorý žiadne okuliare nikdy nevyhodil. „Mám ich pomerne veľa. Sú pre mňa typické, dá sa povedať. Žiadne som nikdy nedal preč. Až pri tejto príležitosti,“ pokračoval vtedy Meky. Ten za svoj život vystriedal niekoľko štýlov okuliarov. Priehľadné obrúčky, čierne alebo so vzormi. Samozrejme si vyskúšal aj tzv. lenonky, ktoré nosieval bítlsák John Lennon († 40).

Prečítajte si tiež: