„Či sme sa rozišli? Áno i nie...“ šokoval saxofonista Felix. Býva akýmsi pravidlom, že po siedmich rokoch sa páry, ktoré sa nezoberú, väčšinou rozchádzajú. „S Luciou sme spolu sedem rokov, takže nejaká zmena nastala,“ prezradil Felix. „Hlavne mi už neslúži bedrová chrbtica, ako by mala, ucho ma hnevá, a tak to nejako všetko hapruje,“ vtipkoval. O tom, že dal o 40 rokov mladšej priateľke zbohom, sa šušká už od konca roku 2020. „Felix asi nemá odvahu to priznať. Možno čaká, kým si Lucie niekoho nájde,“ naznačil Aha! dobre informovaný zdroj.

Tu im to ešte klapalo... Zdroj: profimedia

Medzičasom Felixova mladá milenka poskytla vyjadrenie, že išli od seba. „Túžim po rodine, živote v rodných južných Čechách na vidieku a s Felixom po siedmich rokoch spoločného života v spoločnej domácnosti zostávame priateľmi. Bolo to moje rozhodnutie, ktoré vyplynulo z Felixovho prístupu,“ hovorí Gelemová.

Lucie plánovala uverejniť oznámenie spoločne s Felixom až o niekoľko dní. Slováček vraj zatiaľ zostáva bývať u Gelemovej, sťahovať sa má v priebehu leta. „Felix má v pláne presťahovať sa do domu k svojmu synovi, čo nie je v rozpore s tým, že sa naďalej musí sám starať o dom na Vinohradoch, ktorý mu z polovice patrí, má k nemu vzťah,“ dodáva Lucie.

