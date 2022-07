Speváčka Zuzana Smatanová (38) si svoje súkromie vždy prísne tajila. Verejnosť pozná jej tvorbu, no nikdy sa nedozvedela viac. Brunetka nedávno prijala pozvanie do markizáckeho Telerána, kde predsa len o sebe porozprávala viac. Priznala dokonca zdravotné problémy, ktoré ju mimoriadne potrápili.

Speváčka prišla do Telerána predstaviť svoju novú skladbu s názvom Jablone, ktorá je o tom, že niekedy nie je na škodu aj druhýkrát vstúpiť do tej istej rieky. „Skladba je o dvoch zaľúbených, ktorí sa rozišli a opäť sa dali dokopy. A ty si človek, ktorý hudbu nielen tvorí, ale aj si ju píšeš, už sa ti to stalo niekedy, že si aj ty vstúpila do tej istej rieky? Otázka na telo!” opýtal sa jej na rovinu moderátor Roman Juraško. „Myslíš túto situáciu? Stala! Ja dávam svoj osobný život do pesničiek už roky rokúce. Veľa ľudí sa ma pýta na súkromie, síce o ňom nehovorím, ale spievam o ňom. Treba si ich vypočuť,” reagovala Zuzana. Roman však dobiedzal ďalej a chcel vedieť, či to v jej prípade dopadlo dobre.

Zuzana Smatanová Zdroj: Instagram/zuzanasmatanova

„Veľa vŕtaš, ale ja si myslím, všeobecne to poviem, lebo nechcem o tom mojom súkromí, ale v každom prípade si myslím, že sú vzťahy alebo sú ľudia, pre ktorých na ich prvé stretnutie nebol správny čas. A po čase, keď sa rozídu, tak vesmír to možno zariadi tak, že ich osobné životy sa zmenia, ich myslenie, čokoľvek, a potom sa znovu stretnú a je to v poriadku,” vysvetlila Smatanová, ktorá okrem iného priznala aj to, že si v súkromí prešla, čo sa zdravia týka, náročným obdobím.

Zuzana Smatanová pred rokmi. Zdroj: Michal Burza

„Spomenula si vyhorenie ešte pred pandémiou. Čo ti pomohlo?" opýtala sa jej Lenka Šóošová. „Pomohlo mi vedomie, že nie som na to sama a že sa mám na koho obrátiť, čiže na odborníkov. Treba povedať to, že vyhorenie je normálna diagnóza a treba vtedy vyhľadať odbornú pomoc a naozaj mať vtedy pevnú vôľu a vedieť, že to prejde, že sa z toho dá dostať," priznala Zuzana a opísala aj prvé príznaky svojej „choroby". „Prvé príznaky boli naozaj, že obrovská psychická a hlavne fyzická únava – až taký kolaps. Naozaj si treba uvedomiť, že pri tom vyhorení veľmi trpí nervová sústava, človek je veľmi vyčerpaný – čiže úzkosti, panické ataky a všetky tieto veci, ktoré sú s tým spojené – to všetko sú signály! Obrovská únava, naozaj málo spánku, treba vtedy vyhľadať odbornú pomoc a všetko pôjde preč," dodala.

