Mórová je už stálicou medzi porotcami v obľúbenej šou Česko Slovensko má talent. Práve tu dokáže vždy s pomocou vizážistov prekvapiť nejakým novým imidžom a účesom. Samotná herečka aj po 50-ke vyzerá dobre a môže sa pochváliť aj dokonalou postavičkou. Na to, aby dobre vyzerala, má niekoľko trikov. Jeden z nich, ktorý vraj funguje úplne perfektne, aj prezradila.

Šokovaní Jakub Prachař a Diana Mórová. Zdroj: TV JOJ

„Prišla som na to, že studené mlieko alebo čierny čaj pôsobia na oči tak, že vďaka nim budete vyzerať sviežo. Dám si na oči obklady, a kým 10 minút relaxujem, dokážu stiahnuť opuch a únavu. Potom mi všetci hovoria, aká som svieža... a je to vďaka mlieku a čiernemu čaju,“ priznala Diana pre portál prezenu.joj.sk. No čo, vyskúšate to, milé dámy, aj vy?