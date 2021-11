Pohreb, na ktorý môžu prísť iba pozvaní hostia, si Meky ešte počas toho, ako žil, dobre premyslel a poveril svoju ženu Katku (54), aby ju usporiadala podľa jeho želania. A vdova mu jeho posledné želanie samozřejme splní. „Miro si vybral piesne, ktoré si prial, aby na poslednej rozlúčke s ním zazneli,“ zveril sa českému Blesku zdroj z okolia príprav obradu, ktorého sa zúčastní aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Pár dní pred smrťou moderoval svoju reláciu Doupě Mekyho Žbirku. Zdroj: Instagram Miro Žbirka

Už pri príchode do smútočnej siene budú hostia počuť mix jeho hitov nazvaný The Best Of Miro Žbirka. Rozlúčku budú môcť ľudia sledovať aj na veľkoplošnej obrazovke pred krematóriom, na spevákovom Facebooku alebo na Blesk.cz. „Zaznejú Mekyho symfonické skladby, jeho milovaní The Beatles či kapela The Kinks,“ zveril sa jeden z organizátorov. Spevák bol často označovaný za „piateho člena“ legendárnych Beatles, tak veľmi ich obdivoval a prejavoval im veľkú úctu.

Dvaja rečníci

Aj keď je Žbirka slovenská hudobná legenda, so svojou rodinou žil dlhé roky v Prahe. Stala se jeho druhým domovom. Nad jeho rakvou zaznie slovenčina aj čeština. „Rečniť budú dvaja hudobní publicisti. Prvým bude Juraj Čurný, známy aj z relácie Chart Show. Za českú stranu prednesie smútočnú reč Jan Vedral - autor Mekyho životopisnej knihy,“ upresnil organizátor. „Meky Žbirka je pre mňa jednou z najvýraznejších osobností slovenskej a českej pop music, nikdy neznel staro, vždy súčasne. Budú si ho pamätať generácie, a to i tie, ktoré len prídu,“ prezradil po jeho náhlej smrti Čurný.

Fanúšikovia v Bratislave sa s ním môžu rozlúčiť na Hviezdoslavovom námestí, kde od 14-tej hodiny prebehne tichá spomienka.

Hudba, ktorá zaznie na rozlúčke:

Jesenná láska (symfonická verze)

All You Need Is Love –The Beatles

Fair Play – Meky Žbirka

Waterloo Sunset – The Kinks

Co bolí to přebolí – Meky Žbirka

Balada o poľných vtákoch – Meky Žbirka

