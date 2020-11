„Bola to jazda a bude ešte lepšia! Pred 2 týždňami sme sa stali rodičmi malého Viktorka. Zoznámte sa s týmto fešákom. Tento úžasný poklad bol v brušku spokojný, či už na stavbe, alebo na chalupe, alebo vo vode, čo je super, lebo pokojne zaspí aj pri vŕtačke,“zverila sa na Instagrame Zázrivcová, ktorej sa podarilo utajiť tehotenstvo až do úplného konca. „Mamke dovolil pribrať skoro 20 kíl, ale aj tak sa cítila krásna. Najväčší motivátor na dostavbu domu a tvorbu záhrady, lebo chceme, aby mal krásne detstvo so špinavými kolenami od trávy,“ dodala Monika.





Monika Zázrivcová s priateľom. Zdroj: archív M.Z.

