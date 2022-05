Bývalá farmárka a influencerka Lucia Gachulincová je už pod čepcom. Svoje áno povedala v sobotu partnerovi Adnanovi, s ktorým sa v marci 2021 po dlhých rokoch randenia rozišla. Párik to však od seba nevydržal a opäť našiel k sebe cestu. A dotiahol to až k oltáru.

Exfarmárka Lucia Lulu Gachulincová v sobotu prekvapila zábermi zo svadobných príprav. Vtedy ešte asi nikto netušil, že to bolo z jej svadby. Následne pridala fotografiu z jej obradu a tak už bolo všetkým jasné, že do toho "praštila". „Niekedy rozmýšľam, kým by som bola, keby som ťa nepoznala... Si môj domov," napísala k snímke nevesta Lucia, ktorá prijala manželovo priezvisko. To si stihla zmeniť aj na sociálnej sieti. Tam už jej svieti meno Lucia Almaksus. Brunetka zverejnila viacero záberov z jej veľkého dňa i pár videí. Na jednom z nich vidno aj speváka Petra Hečka zo slávneho dua Hečkovci. Exfarmárka mala nádherné čipkované šaty s odhalenými ramenami s krásnou vlečkou.



Exfarmárka Lucia Gachulincová. Zdroj: Instagram

Mohlo by vás zaujímať: