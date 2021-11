Ako to už býva zvykom, v jojkárskej šou Bez servítky sa pri stole opäť stretla zaujímavá skupinka ľudí. No každým dňom toho na seba prezrádzajú viac a viac a nemajú problém vždy niečím prekvapiť.

Aktuálne v šou varia 2 ženy a 3 muži. Skupinka si sadla a o vtipné príhody, či konverzáciu nebola rozhodne núdza. V utorok sa pri stole spomenulo Marekovo nedávne povolanie.

Marek varil pred rokmi v erotickom bordeli. Zdroj: tv joj

Spomínal, že v minulosti viac varil a odtajnil aj to, kde to bolo. „Bol to bordel. Bolo tam asi 110 žien,” prezradil Marek. Súťažiaci Marco ho hneď doplnil. „Celá paleta farieb?” „Presne tak, celý glóbus,” pokračoval hostiteľ. Všetkých to poriadne pobavilo a samotný Marco to aj ocenil. „Bod preňho, že obšťastnených ľudí dokázal nakŕmiť,” dodal na záver.