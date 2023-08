Veronika so Sajfom so sebou “zbalili” aj svojich rodičov, s ktorými tak teraz trávia nádherné rodinné chvíle v ďalekej Amerike. Ostrihoňová sa v USA stretla aj s mladším bratom Maximiliánom, ktorý tam študuje, rovnako ako tam kedysi študovala aj ona. No a keďže sa ich dovolenka koná v čase, keď malý synček Šimon oslávil svoje prvé narodeniny, nemohlo sa to zaobísť bez oslavy. A tá, podľa toho, čo zverejnil Sajfa na sociálnej sieti, vyzerala ako z amerického filmu.

Dcéra Sajfu a Veroniky Sára. Zdroj: Instagram Sajfa

A za skvelou organizáciou mala prsty Veronikina sestra Patrícia. “Patrícia zorganizovala pánovi Cifrovi juniorovi tú najkrajšiu oslavu na pláži,” napísala na Instagrame Cifrová Ostrihoňová, ktorá spolu so Sajfom zverejnila aj pár záberov. Všetci boli oblečení v bielom a tak krásne spolu ladili.

Prečítajte si tiež: