Martin Dejdar býva sem-tam aktívny na sociálnej sieti a inak tomu nebolo ani nedávno. Fanúšikom a priateľom sa pochválil súkromnými zábermi, na ktorých je s mladšou dcérou. Tá je totiž v maturitnom ročníku, a práve zo skúšky dospelosti sa známy herec pochválil spomínanými snímkami.

Martin Dejdar. Zdroj: Tv Markíza, Tv JOJ, RTVS, Česká Televize, archív

„Je to rýchlejšie, než si myslíte. Nielenže má už 18, ale je aj chytrá. Celá maminka. Sáro, si skvelá," napísal k fotkám. Na ich spoločnom rodinnom zábere s dcérou sa nedá prehliadnuť tá podoba. Sára zjavne zdedila gény po slávnom otcovi, ktorý kedysi porotcoval aj v šou Česko Slovensko má talent. Ich podobnosť v tvári je viditeľná na prvý pohľad. Obaja majú aj husté, tmavé a kučeravé vlasy. Pred rokmi si dokonca vyskúšala, aké to je byť herečkou. „Strihla“ si rolu v rozprávke Dukátová skala, kde si zahrala po boku otca. Chvíľu to vyzeralo, že pôjde v jeho šľapajach. „Dopadlo to však opačne, jedno nakrúcanie ju natoľko vyškolilo, že s hraním sekla. Radšej študuje a venuje sa tancovaniu, to jej ide skvele,“ povedal Dejdar ešte v roku 2019.

