Pre Rezešovej manžela Júliusa Rezeša je to už štvrtý potomok – z prvého manželstva má syna Alexandra a dcéru Editu, s druhou exmanželkou Lindou Antal Rezešovou má dcéru Viktóriu. No a práve Richard akoby otcovi Júliusovi z oka vypadol. A čím je starší, tým sa na neho viac podobá. „Trošku sa nám vytiahol (smiech),“ napísala nedávno Eva na svojom profile na Instagrame a zverejnila aj fotku svojho syna Riška a svojej maminy. No a tínedžer už svoju babku prerástol o pol hlavy. Rastie z neho vari nádejný basketbalista?

Eva Rezešová Džodlová sa pred vyše rokom dala na box. Zdroj: instagram /rezeska

