V stabilných vzťahoch sa môže prihodiť hocičo, no dvojicu to aj tak nerozdelí. Inak to nie je ani v prípade Martina Donutila a českej herečky Sáry Affašovej. Čakali spolu dieťa, no v októbri 2022 ich osud nešetril. Bábätku prestalo biť srdiečko a prišli oň. Na dovolenke v USA potom Martin požiadal Sáru o ruku. S novinkou sa herečka pochválila až teraz. Blahoželáme.

Snúbenci: Sára Affašová a Martin Donutil Zdroj: https://www.instagram.com/p/ClpKfMWLsDl/

